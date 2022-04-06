سعر الدولار عند أعلى مستوياته في عامين الأربعاء

ارتفع سعر الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الأربعاء الصباحية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية القوية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي-، في حين تأثر اليورو باحتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وفي تمام الساعة 3 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.2 ٪ عند 99.640، بعيدًا عن أعلى مستوى له منذ مايو 2020.

وقادت النغمة الأقوي في الدولار تعليقات من محافظ الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد، الذي ينتظر التأكيد كنائب رئيس البنك المركزي الأمريكي، الذي دعا إلى زيادات في أسعار الفائدة وخفض سريع في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي لإحضار السياسة النقدية الأمريكية إلى مستوى جيد. “موقف أكثر حيادية” في وقت لاحق من هذا العام.

وقال برينارد في مؤتمر في مينيابوليس الفيدرالي: “أعتقد أنه يمكننا جميعًا أن نتفق تمامًا على أن التضخم مرتفع للغاية وأن خفض التضخم له أهمية قصوى”.

وعادة ما يُنظر إلى برينارد على أنه صانع سياسة أكثر سلمية، وقد أدت تعليقاته إلى ارتفاع عائدات السندات الأمريكية بشكل حاد، مع ارتفاع العائد القياسي لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2019.

كما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي، وهي أول زيادة له منذ 2018، وتزايدت التوقعات بأن البنك المركزي سيتحرك بقوة أكبر في اجتماعه في مايو.

ومن المقرر إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وسيقوم المتداولون بتحليل كلماتهم بعناية للحصول على إرشادات بشأن ما يخطط صانعو السياسة للقيام به بعد ذلك.

وعلى صعيد آخر، انخفض زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 1.0884، لينخفض إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من شهر، مع تنسيق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بشأن جولة جديدة من العقوبات على روسيا، بما في ذلك الحظر الأمريكي على الاستثمار في الدولة وفرض حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم.

ويرتبط أداء اليورو ارتباطًا وثيقًا بمحتوى العقوبات الجديدة التي يبدو من المرجح أن يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا؛ حيث صرح المحللون لدى مؤسسة أي إن جي في مذكرة أنه: “كلما كانت الآثار المترتبة على سوق الطاقة أكبر، زاد التأثير على اليورو”.

في حين ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.3٪ إلى 123.91، متجهاً عائدًا نحو قمة مارس بالقرب من سبع سنوات عند 125.10، مع اتساع الفجوة بين العائدات الأمريكية واليابانية التي تلقي بثقلها على الين.

وانخفض زوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ إلى 1.3062، بينما استقر زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الاسترالي ثابتًا عند 0.7580، محتفظًا بقوة يوم الثلاثاء بعد أن أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى اقتراب ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الزلوتي بولندي بنسبة 0.2٪ إلى 4.2671 وارتفع زوج العملات اليورو مقابل الزلوتي البولندي بنسبة 0.1٪ إلى 4.6467 قبل الاجتماع الأخير للبنك المركزي البولندي في وقت لاحق يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي لمواجهة ارتفاع التضخم.