سعر الدولار عند أدنى مستوياته في 3 أسابيع الخميس أمام الين

انخفض سعر الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني خلال تعاملات اليوم الخميس بعدما هدأ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- مخاوف المستثمرين بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط سعر الدولار إلى 135.105 ين للدولار وهو أدنى مستوياته منذ السادس من يوليو الجاري بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي 0.75 نقطة مئوية كما كان متوقعا في حين أشار إلى أنه رغم استمرار قوة سوق العمل فإن بقية مؤشرات الاقتصاد تتباطأ.

ونزل الدولار في أحدث تداول عليه 0.8 % إلى 135.525 ين.

وسيعرف في وقت لاحق يوم الخميس، مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي ينطبق عليه التعريف الرسمي للركود وهو أن يسجل انكماشا لربعين متتاليين من العام لذلك ينصب اهتمام السوق على هذه البيانات.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسية، بنسبة ضئيلة بلغت 0.05 % إلى 106.31 بعد انخفاضه 0.59 % ليل الأربعاء.

ولم يشهد سعر اليورو تغيرا يذكر عند 1.02045 دولار بعد قفزة 0.82 % ليل الأربعاء.



وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 0.05 % إلى 1.21640 دولار.

الاحتياطى الفيدرالى يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي مجدداً بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25% و2.50%، لمكافحة التضخم.

وتوقع الاحتياطي الفدرالي الأميركي مواصلة رفع سعر الفائدة، وقال إن “زيادات مستمرة” في الفائدة ستكون ملائمة.

وأضاف أن “التضخم ما زال مرتفعاً بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.