سعر الدولار عند أدنى مستوى في شهرين مع تزايد رهانات خفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة

هبط سعر الدولار يوم الإثنين إلى أدنى مستوياته في شهرين مواصلا سلسلة من الخسائر مستمرة من الأسبوع الماضي في ظل تأكيد المتعاملين اعتقادهم في أن أسعار الفائدة الأمريكية قد بلغت ذروتها وتحويل اهتمامهم إلى توقيت قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) خفض الفائدة، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وبلغ اليوان الصيني أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر في الأسواق المحلية والدولية مدعوما من البنك المركزي الصيني مما أسهم في رفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين كثيرا ما يُستخدمان كبديلين لليوان في السيولة النقدية.

وتراجع مؤشر الدولار في المعاملات الآسيوية إلى 103.53، وهو أدنى مستوياته منذ الأول من سبتمبر، لتمتد خسائره المستمرة من الأسبوع الماضي والتي تقترب من اثنين بالمئة. وذلك هو أسوأ هبوط أسبوعي منذ يوليو.

ومقابل ضعف الدولار الأمريكي، سجل اليورو 1.09365 دولار ليبلغ أعلى مستوياته منذ أغسطس، بينما استقر الين الياباني عند 148.68 مقابل الدولار في أعلى مستوياته منذ شهر.

وتخلت الأسواق عن اعتقادها في خطر رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مجددا بعد صدور سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأضعف من المتوقع في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وبالتحديد بعد صدور قراءة التضخم سجلت مستوى أقل من التقديرات.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.2480 دولار ليقترب من أعلى مستوى في شهرين، بينما جرى تداول اليورو عند 1.09185 دولار في أحدث تداولات قبل قراءة مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وظل الين الياباني مرتفعا ولم يبلغ 150 مقابل الدولار، إذ ارتفع 0.3% ليجري تداوله عند 149.17.

وصعد اليوان الصيني في الأسواق المحلية 0.5 %إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 7.1700 مقابل الدولار، بينما تلقى اليوان في الأسواق الدولية دفعة مماثلة وقفز تقريبا 0.6 بالمئة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 7.1703 مقابل الدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 %إلى 0.6546 دولار، وكان قد سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.6563 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.54 %إلى 0.6025 دولار.