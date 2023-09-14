سعر الدولار عالميا يرتفع قليلاً عقب بيانات التضخم الإيجابية

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات التضخم وتقييمها من جانب المستثمرين لمعرفة تأثيرها على قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في الأسبوع القادم.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% في أغسطس على أساس سنوي، بعدما بلغ 3.2% في يوليو، ويعد أعلى من التوقعات البالغة 3.6%، أما مقارنة بالشهر السابق ارتفعت الأسعار 0.6%، في أكبر زيادة منذ يونيو 2022.

وزاد التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – بنسبة 0.3% في أغسطس على أساس شهري، بينما تباطأ على أساس سنوي إلى 4.3% وهي أقل زيادة للمؤشر منذ سبتمبر 2021 من 4.7% المسجلة في يوليو.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 في محاولة لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

وتأتي تلك البيانات قبل أسبوع من اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح أن تشجع قراءة التضخم الأساسي المسؤولين على تثبيت الفائدة دون تغيير، مع مناقشة ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفعها في نوفمبر أو ديسمبر.

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تلك البيانات قائلا إن التضخم في الولايات المتحدة يشهد انخفاضا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 22:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 104.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 104.9 نقطة وأقل مستوى عند 104.5 نقطة.