سعر الدولار عالميا عند ذروة 3 أشهر الخميس بدعم توقعات سعر الفائدة

شهد سعر الدولار استقرارا خلال تعاملات اليوم الخميس بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مدعوما بالرسالة التي بثها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة وربما بوتيرة أسرع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي اليوم الثاني من شهادته أمام الكونجرس أمس الأربعاء، أعاد باول تأكيد رسالته، غير أنه نوه إلى أن الجدل حول نطاق ومسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل لا يزال جاريا وسيعتمد على البيانات.

وتسبب ذلك في توقف الدولار الأمريكي عن ارتفاعه الحاد في وقت سابق من الأسبوع، وكان متراجعا عن قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الين. وانخفض 0.6 % إلى 136.55 ين.

واستقر اليورو والجنيه الإسترليني عند 1.0555 دولار و1.1845 دولار على الترتيب.

وانخفض مؤشر الدولار 0.05 % إلى 105.57، وظل بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 105.88 الذي سجله يوم الأربعاء.

ونزل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية إلى ما يقرب من المستوى الهام من الناحية النفسية عند سبعة مقابل دولار، وكان في أحدث تعاملات منخفضا 0.2 % إلى 6.9803.

وهبط الدولار الكندي إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر تقريبا، واستقر في أحدث تعاملات عند 1.3795 مقابل الدولار الأمريكي.

وصعد الدولار الأسترالي 0.3 % إلى 0.6612 دولار.