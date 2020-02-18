سعر الدولار تحت 15.60 جنيهاً فى 26 بنكاً ويسجل أقل مستوى منذ 40 شهرا

فقد متوسط سعر الدولار الأمريكى، اليوم الثلاثاء، قرشين جديدين أمام الجنيه المصرى، ليواصل مسلسل النزيف الذى بدأه مطلع الاسبوع الجارى.

وخسرالدولار خلال ايام “الاحد والاثنين والثلاثاء” 7 قروش كاملة حيث سجل اليوم الثلاثاء 15.57 جنيها للشراء، و 15.67 قرشا للبيع مقابل 15.59 جنيها للشراء و15.69 جنيها للبيع ، امس الاثنين مقابل 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع أول أمس الاحد.

أقل مستوى منذ 40 شهراً

ويعد المستوى الذى وصلت له العملة الخضراء أمام العملة المحلية هو اقل مستوى منذ نوفمبر 2016 ” 40 شهراً”.

ووصل إجمالى ما فقده الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام الحالى لنحو 40 قرشا

وتعرض سعر الدولار لخسائر قاسية خلال شهر يناير الماضى الماضى ، بعدما فقد 26 قرشا، وتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضى ؛ بينما فقد نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

سعر الدولار أسفل 15.60 جنيها فى 26 بنكاً

وتراجع الدولار أدنى 15.60 جنيها للشراء و 15.70 جنيها للبيع فى 26 بنكاً حيث سجل 15.59 جنيها للشراء و 15.69 جنيها للبيع فى بنوك “القاهرة ، البركة ، المصرى لتنمية الصادرات”.

بينما سجل 15.58 جنيها للشراء و 15.68 جنيها للبيع فى 11 بنكاً ابرزها ” الاهلى ومصر وكريدى اجريكول والمصرى الخليجى ومصر ايران وقناة السويس وعودة والكويت الوطنى “.

فى حين بلغ الدولار 15.57 جنيها للشراء و 15.67 جنيها للبيع فى 7 بنوك هى ” العربى الافريقى وبلوم والاهلى الكويتى والاستثمار العربى والتعمير والاسكان و HSBC وقطر الوطنى”.

سعر الدولار فى المصرف المتحد والتجارى الدولى

وفى بنوك ” المصرف المتحد ، الاهلى المتحد ، التجارى الدولى والامارات دبى والاسكندرية ” سجل 15.56 جنيها للشراء و 15.66 جنيها للبيع .

بلومبرج : الجنيه مستمر فى الارتفاع

تتحرك بمعزل عن أحداث العالم.. إقبال أجنبي “غير مسبوق” على الجنيه المصري والهريفينيا الأوكرانية

وتوقعت وكالة بلومبرج العالمية فى تقرير سابق لها استمرار الجنيه فى الارتفاع، مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية.

وأضافت أن ارتفاع الجنيه ، الذى كان قد تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين بالعملة المحلية العام الماضى، التي سجلت عائدا جذابا للغاية بلغ حوالى 15% على السندات المحلية، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التى أوصى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

الأعلى سعرا بالبنوك

وتصدر مصرف أبو ظبى قائمة البنوك حيث سجل سعر العملة الأمريكية 15.62 جنيها للشراء و 15.72 جنيها للبيع اليوم ، مقابل 15.65 جنيه للشراء و 15.75 للبيع امس.