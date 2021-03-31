سعر الدولار بصدد أول مكاسب فصلية له أمام الين في ثلاثة أرباع سنوية

ارتفع سعر الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية ليشهد الأعلى له منذ 26 من مارس 2020 وليعد بصدد ثالث مكاسب شهرية له على التوالي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيكشف خلاله تفاصيل خطة التحفيز الجديدة والتي قد تبلع 3$ تريليون.

وفي تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين بنسبة 0.45% إلى مستويات 110.86 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.36، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في عام عند 110.97، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 110.28، وفقا لما ذكرته شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية.

على صعيد الأخر، يترقب المستثمرون حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 552 ألف وظيفة مقابل 117 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 61.2 مقابل 59.5 فبراير. وقبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 3.1% مقابل 2.8% في يناير الماضي، وصولاً إلى كشف الرئيس الأمريكي جو بادين خلال خطابه في بيتسبرغ عن مشروع قانون البنية التحتية والذي قد تبلغ 3$ تريليون.

يذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكس أعربت الأحد الماضي عن كون الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن سيكون لديه “المزيد ليقوله” في أبريل حول خطته للتعافي من جائحة كورونا التي تركز على قضايا مثل الرعاية الصحية وترك النساء لسوق العامل وذلك عقب دفعه بحزمة الإنقاذ لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة بقيمة 1.9$ تريليون في وقت سابق من هذا الشهر.

وأفادت بساكس: “عندما دافع الرئيس عن خطة الإنقاذ الأمريكية، تحدث عن كونها مرحلتان: الإنقاذ ثم التعافي، ما سوف يسمعه الشعب الأمريكي منه هذا الأسبوع، والخطوة الأولى في خطته نحو التعافي الاستثمار في البنية التحتية”.

وأضافت بساكس: “سيكون لديه المزيد ليقوله لاحقاً في أبريل حول الجزء الثاني من خطة التعافي الخاصة به والتي ستضمن عدد من الأجزاء التي تحدثت عنها، الرعاية الصحية ورعاية الأطفال ومعالجة ذلك”.