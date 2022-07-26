سعر الدولار اليوم الثلاثاء يستقر في ختام التعاملات اليومية

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرون من يوليو لعام 2022، مقابل الجنيه المصري بعدد من البنوك الحكومية والخاصة والبنوك الأجنبية العاملة في القطاع المصرفي، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ووصل متوسط السعر إلى 18.88 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع في نهاية التعاملات اليومية، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملات بالبنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»

وبينت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي، وصول سعر الدولار مقابل الجنيه، 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العربي الإفريقي

وأوضحت شاشات التدوال وصول سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي، 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي القطري «QNB»

وأظهرت شاشات التداول وصول سعر الدولار في البنك الأهلي القطري إلى 18.90 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل الدولار سعر 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بسحب شاشات التداول بالفروع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني « NBK»

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، إلى 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

أما في بنك التعمير والإسكان، فوصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، 18.90 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار في بنك البركة

وبينت شاشات التداول في بنك البركة وصول سعر الدولار ، إلى 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدولار اليوم ببنك بلوم مصر إلى، 18.87 للشراء، و18.97 للبيع، بسحب شاشات التدوال اللحظية بالفروع.