سعر الدولار اليوم 4-10-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-10-2022، بمقدار قرشين في سعريّ البيع والشراء، في نهاية التعاملات البنكية، وسجل متوسط أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري مستوى: 19.61 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنوك الخاصّة والتجارية والأجنبية والحكومية والإسلامية، العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في المصرف المتحد، إلى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

وشهد سعر الدولار في بنك مصر، مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فسجل في بنك قناة السويس، مستوى صرف عند: 19.59 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار بحسب شاشات التداول في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، 19.61 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، فسجل مستوى صرف عند: 19.66 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي «CIB»، وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، إلى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

أما في بنك الكويت الوطني، فحقق سعر الدولار مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 19.59 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 19.64 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي التجاري

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، مستوى صرف عند: 19.59 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي – مصر ، مستوى صرف: 19.66 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.