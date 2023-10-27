سعر الدولار اليوم 27-10-2023 مقابل الجنيه المصري

أبقت البنوك العاملة بالسوق المصرفية على سعر اليوم الجمعة 27-10-2023 مقابل عملة مصر المحلية لتعرض مواقعها الرسمية مستويات الشراء والبيع على نفس المستويات التي أعلنتها المصارف العاملة في السوق المحلية، وذلك بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت، ويأتي متوسط سعر العملة الخضراء 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع وفقًا لآخر تحديث لصفحة البنك المركزي المختصة بنشر أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق، وتعرض “المال” في تقريرها التالي سعري شراء وبيع العملة الأمريكية في آخر تحديث لها بالبنوك العاملة في مصر شاملة البنوك الإسلامية والخاصة والأجنبية والحكومية، والتي جاءت عند:

سعر الدولار اليوم بنك الاستثمار العربي

عرض بنك الاستثمار العربي سعر الدولار اليوم أمام العملة المحلية لمصر عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

جاء سعر الدولار بموقع لبنك المصري الخليجي الرسمي أمام العملة المحلية لمصر عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

أتاح بنك التعمير والإسكان شراء وبيع سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي التجاري

عرض الموقع لمصرف أبو ظبي التجاري الإلكتروني سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

كما عرض الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

جاء سعر بالموقع الإلكتروني لبنك مصر أمام العملة المحلية لمصر عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

حافظ سعر الدولار على مستواه بالموقع الإلكتروني لمصرف أبوظبي الإسلامي أمام العملة المحلية لمصر عند مستويات 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أبقى البنك الأهلي المصري على سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك البركة

وصل سعر الدولار اليوم ببنك البركة أمام العملة المحلية لمصر عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.