سعر الدولار اليوم 24-10-2022 في البنوك ببداية التعاملات مقابل الجنيه

حقق سعر الدولار اليوم 24-10-2022 مع مستهل تعاملات الإثنين البنوك مستوى مستقر نسبيًّا، حيث لم يتحرك سعر الصرف داخل البنك المركزي منذ نهاية تعاملات الأحد البنكية وحافظ على استقراره داخل البنوك أيضًا، ووصل داخل المركزي إلى مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الخضراء في البنوك وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك سايب

وشهد سعر الدولار في بنك سايب مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي قيمة صرف: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي-مصر

وشهد سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي مصر مستوى صرف: 19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الدولار قيمة صرف في البنك الأهلي القطري: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وجاء في بنك التنمية الصناعية سعر الدولار عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

ووصل في بنك البركة سعر الدولار إلى قيمة صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول-مصر

وسجل أمام الجنيه المصري سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مستوى صرف: 19.64 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

واستقر في البنك العربي الإفريقي سعر الدولار مقابل الجنيه: 19.63 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وشهد مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في البنك الأهلي مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وبلغ في بنك الكويت الوطني سعر الدولار قيمة صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند مستوى صرف: 19.66 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة أمريكا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر الدولار إلى قيمة صرف مقابل الجنيه بمصرف أبوظبي الإسلامي: 19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري عند مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك المشرق مقابل الجنيه: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.