سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وصل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 بعد قرار الفيدرالي الأمريكي مساء أمس الأربعاء برفع الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الثانية على التوالي، إلى 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركز المصري، عن متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويستعرض موقع “جريدة المال” تقريرًا تفصيليًا عن أسعار العملة الأجنبية بحسب البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية في نهاية التعاملات اليومية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وأوضحت شاشات التداول اللحظية في البنك الأهلي المصري، وصول سعر الدولار اليوم إلى 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وفقًا للشاشات اللحظية في فروع البنك.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي؛ بينت شاشات التداول وصول سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري إلى 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول في الفروع.

سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حققت العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية بحسب شاشات التداول بالفروع، 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبينت شاشات التداول اللحظية في فروع بنك قناة السويس، وصول سعر العملة الأمريكية إلى 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

أما في بنك الكويت الوطني فقد أوضحت شاشات التداول في الفروع تسجيل سعر الدولار 18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وأظهرت شاشات التداول اللحظية في فروع البنك الأهلي القطري، وصول سعر الدولار اليوم إلى 18.90 للشراء، و18.97 للبيع.