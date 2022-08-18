سعر الدولار اليوم 18-8-2022 في نهاية التعاملات البنكية

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 18-8-2022 بنهاية التعاملات في البنوك في مصر، وفقً لآخر تحديث صدر عن البنك المركزي المصري يتضمن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ووصل متوسط سعر صرف الدولار إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال»، تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الأمريكية، على نحو ما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة، وعدد من البنوك الأجنبية داخل مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت شاشات التداول وصول سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري، إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، إلى 19.15 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري 19.11 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري، إلى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع، وفقًا لما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أظهرت شاشات التداول اللحظية، تسجيل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد أمام الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع، على نحو ما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.