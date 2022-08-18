سعر الدولار اليوم 18-8-2022 في بداية التعاملات البنكية

حقق سعر الدولار اليوم الخميس 18-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية البنكية داخل مصر استقرارًا نسبيًّا، وبحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط العملات العربية والأجنبية فإنّ متوسط السعر قد بلغ مستوى 19.10 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال»، بيانًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الخضراء، بحسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية بعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية في مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بحسب البنك الأهلي المصري؛ وصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، 19.15 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري 19.11 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، إلى 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع، وفقًا لما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري، 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد أمام الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قناة السويس

أظهرت شاشات التداول في بنك قناة السويس، تسجيل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع، على نحو ما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.