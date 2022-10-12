سعر الدولار اليوم 12-10-2022 في بداية تعاملات الأربعاء البنكية

سجل سعر الدولار اليوم في مستهل تعاملات الأربعاء 12-11-2022 البنكية مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري، حيث شهد سعر الصرف ارتفاعًا أمس في نهاية التعاملات بأغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر صرف العملة الأمريكية داخل البنوك وفقًا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي إلى مستوى صرف: 19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

وحقق سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي: 19.63 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

وشهد سعر الدولار في بنك مصر مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد مستوى صرف: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية ببنك التعمير والإسكان

وظهر سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان عند مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية إلى مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وجاء سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر عند مستوى صرف: 19.64 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وحقق سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.68 جنيه للشراء،19.71 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك بلوم مصر

وشهد سعر الدولار في بنك بلوم مصر مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي في بنك المشرق

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك المشرق مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

وسجل سعر الدولار في بنك البركة مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.59 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي مصر

وظهر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي مصرعند مستوى صرف: 19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.