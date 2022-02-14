سعر الدولار اليوم يواصل الثبات لليوم الثاني على التوالي بنهاية التعاملات في البنوك

شهدت مستويات سعر الدولار اليوم الإثنين 14 فبراير 2022 حالة من الاستقرار مقابل نظيره المحلي الجنيه المصرى داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير الذي تقدمه بواية “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي بنهاية التداولات.

سعر الدولار في البنوك

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، إلى 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

في نهاية التعاملات، سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وأعلن التقرير “المال” اليومي وصول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

ومن ناحية أخرى بلغت مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الإفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

ونشر التحديث الأخير للعملات الأجنبية، مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 للبيع بحسب تقرير “المال”.