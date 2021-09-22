سعر الدولار اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

واصلت مستويات سعر الدولار، استقرارها على مستوى الشراء والبيع في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أمام الجنيه، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ومن ناحية أخرى أظهرت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ينشر تقرير المال أن شبكة فروع بنك قناة السويس تعرض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وعلى صعيد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي وصل عند مستويات 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

كما يعرض البنك المصري الخليجي مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت مؤشرات التداول اللحظية سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري في السوق المحلية، داخل أكبر بنك خاص في السوق المحلية أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.