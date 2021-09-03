سعر الدولار اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم أمام نظيره الجنيه على حالة من الاستقرار، بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

في نهاية التعاملات تأرجحت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، وسعر البيع عند 15.68 إلى 15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما تقدم شبكة فروع بنك مصر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في فروع ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية. الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ومن ناحية أخرى سجلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البنك الأهلي أكبر المصارف الحكومية العاملة بالسوق المصرية، أمام الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك قناة السويس بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

أظهرت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي بشركة مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي عند مستويات 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البنك المصري الخليجي، داخل البنك المصري الخليجي، عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.