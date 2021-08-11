سعر الدولار اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

شهدت مستويات سعر الدولار في مصر، استقرارا بختام التعاملات اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، داخل عدد من المصارف الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول فى المصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار، 15.650 جنيه للشراء، و15.748 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركزى المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

ترواحت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية داخل البنوك العاملة في السوق المصرية بين 15.63 حتى 15.67 جنيه للشراء، وجاءت مستويات بيع الدولار الأمريكي عند 15.68 جنيه إلى 15.73 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

كما جاء سعر صرف الدولار الأمريكي داخل بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية أمام الجنيه المصري، إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع. الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر العملة الأمريكي داخل البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

يستعرض بنك قناة السويس سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وبحسب تقرير المال، وصلت مستويات العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري بشركة مصر للصرافة عند قيمة 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

يقدم البنك الأهلي الكويتي السعر الأعلى للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أظهرت شبكة فروع البنك المصري الخليجي وصلت مستويات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

أمام الجنيه المصري وصل الدولار الأمريكي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، داخل البنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الدولار في بنك البركة

حافظت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري داخل بنك البركة الإسلامي على استقرارها عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.