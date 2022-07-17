سعر الدولار اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

ابقت مستويات سعر الدولار اليوم الأحد 17-7-2022 على مستوياتها في نهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليأتي متوسط السعر في مصر عند 18.828 جنيه للشراء، و18.908 جنيه للبيع، طبقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

في ختام تعاملات اليوم دار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة حول 18.76 و18.86 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.82 و18.91 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

سجلت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما أظهرت مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

فيما جاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند مستوى 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

بينت مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد إلى 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.