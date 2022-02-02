سعر الدولار اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات في البنوك

اتخذت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022 مسيرة الاستقرار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، عند 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه للبيع بالسوق المحلية .

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وتداول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المحلية المصرية، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبينت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة الأمريكية.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

حافظ سعر الدولار الأمريكي على استقراره أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أحد البنوك الخاصة العاملة في مصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

بلغت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك أبوظبي التجاري، على مستواه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة الأمريكية.