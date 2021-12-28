سعر الدولار اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات في البنوك

شهدت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، في ختام التعاملات المسائية داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية بحسب التقرير الذي تجريه منصة “المال” الإلكترونية بشكل يومي خدمة لقرائها، كما جاء متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.661 جنيه للشراء، و15.758 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفي نهاية التعاملات جاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة عند قيمة 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وعلى الجانب الآخر سجلت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وعلى صعيد مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فرع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة فى السوق، جاءت عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفيما يخص سعر صرف سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي جاء عند 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وبينت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.