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سعر الدولار اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

متوسط الدولار يسجل 15.60 جنيه للشراء
‫محمود الصباغ‬‎ 5:24 م, الأحد, 14 نوفمبر 21 5:24 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

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يواصل سعر الدولار اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، الاستقرار داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات والصرافة العاملة في السوق المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

في نهاية التعاملات تراوح سعر شراء الدولار داخل البنوك بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه، فيما جاء البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل بالبنك الأهلي المصري جاء عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

الدولار
سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

مقابل الجنيه المصري جاء سعر الدولار داخل بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهر تقرير بوابة “المال” المسائي وصول مستويات سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات بالبنك التجاري الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

وبحسب آخِر تحديث للعملات وصل سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وفيما يخص سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس جاء عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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