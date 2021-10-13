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سعر الدولار اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

البنوك الحكومية تقدم أدنى سعر للشراء
‫محمود الصباغ‬‎ 4:41 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 4:41 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

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حافظ  سعر الدولار في نهاية التعاملات على استقراره مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، بحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.660 جنيه للشراء، و15.758 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

جاء سعر الدولار أمام الجنيه بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ومن ناحية أخرى بلغت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

الدولار
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في حين سجلت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم داخل بنك قناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.ا

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سعر الدولار في بنك مصر

كما جاء سعر صرف الدولار الأمريكي داخل بنك مصر أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

تداول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أظهر آخر تحديث للعملة الأمريكية في مصر استقرار سعر الدولار لمستويات الشراء والبيع أمام نظيره المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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