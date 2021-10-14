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سعر الدولار اليوم يواصل الثبات أمام الجنيه بنهاية التعاملات

يسجل 15.64 جنيه للشراء بالبنك الأهلي
‫محمود الصباغ‬‎ 7:46 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 7:46 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

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استقرت مستويات سعر الدولار، مقابل الجنيه اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، بنهاية التعاملات داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، بحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.660 جنيه للشراء، و15.758 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الدولار في البنوك

تأرجح سعر الدولار أمام الجنيه بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، و15.68 و15.73 جنيه للبيع، داخل البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي نهاية التعاملات سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

الدولار
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

جاءت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم داخل بنك قناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

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سعر الدولار في بنك مصر

جاءت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لسعر صرف الدولار الأمريكي داخل بنك مصر أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

في نهاية التعاملات جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

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سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام نظيره الجنيه عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي .

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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