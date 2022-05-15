سعر الدولار اليوم يواصل التراجع أمام الجنيه بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

واصل سعر الدولار اليوم الأحد 15 مايو 2022، التراجع مقارنة مع تعاملات يوم الخميس الماضي داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.251 جنيه للشراء و18.338 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

تراوحت مستويات سعر الدولار على شاشات التداولات أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.30 جنيه، و18.24 جنيه للشراء، و 18.36 و 18.26 جنيه للبيع بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

من جهه أخرى، وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 18.26 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في بنك مصر

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 18.26 جنيه، و18.32 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفي ختام التداولات جاء سعر صرف الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق عند 18.29 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما تداول سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي عند 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

فيما أعلنت شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر الدولار في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.