سعر الدولار اليوم يواصل الارتفاع بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-7-2022 في نهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط السعر في مصر 18.879 جنيه للشراء، و18.958 جنيه للبيع، طبقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.86 و18.93 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.82 و18.91 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري ليسجل نحو 18.93 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

كما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

نشرت مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 18.90 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 18.90 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

أوضحت مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد إلى 18.90 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.