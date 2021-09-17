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سعر الدولار اليوم يواصل استقراره بنهاية التعاملات

الدولار يسجل 15.64 جنيه للشراء داخل البنك الأهلي
‫محمود الصباغ‬‎ 5:07 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21 5:07 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21

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واصل سعر الدولار، اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 الحفاظ على مستويات أمس أمام الجنيه المصري، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

في نهاية التعاملات استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أظهر تقرير المال استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على سعر أمس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

ومن ناحية أخري جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل شركات الصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وسجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي مستويات 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

فيما نشرت تقارير المال وصول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي في بداية التعاملات الصباحية إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

استقر الدولار الأمريكي داخل أكبر تجاري خاص في السوق المحلية أمام الجنيه المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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