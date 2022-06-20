سعر الدولار اليوم يواصل استقراره بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 20-6-2022 في نهاية التعاملات داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.710 جنيه للشراء، و18.788 للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال نيوز” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

تراوح سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.74 و18.69 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.73 و18.71 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري إلى 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

الريال السعودى

سعر الدولار في بنك مصر

ومن جهة أخرى سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق إلى 18.73 جنيه للشراء، و18.79 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما وصلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي إلى 18.69 جنيه للشراء، و18.79 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما تداول سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.