سعر الدولار اليوم يواصل استقراره بنهاية التعاملات أمام الجنيه في البنوك

استقرت مستويات سعر صرف الدولار داخل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، في نهاية التعاملات بالسوق المحلية على نفس مستويات الخميس الماضي، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وصل سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة إلى مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجلت صرف الدولار الأمريكي على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر العملة الأمريكية داخل أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

ووصلت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

كما وصل صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.