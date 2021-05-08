سعر الدولار اليوم يواصل استقراره أمام الجنيه

واصل سعر الدولار اليوم استقراره مقابل الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم السبت الموافق8-5-2021 بحسب السعر المعلن داخل شبكات فروع جميع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، بحسب التحديثات الأخيرة للبنوك على شاشات التداول اللحظية وفقا لتقرير” المال” اليومي على أسعار العملات العربية والأجنبية خدمة لمتابعيها.

ومقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” جاء سعر الدولار عند 0.8328 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 11:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.3700 بحلول الساعة 11:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

جاء متوسط سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث أول أمس فى البنك المركزي المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزى.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبحسب السعر المعلن على شاشات التداول على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، على مستويات الشراء والبيع لدى البنك الأهلي المصري؛ أكبر بنك حكومي يعمل بالسوق المصرية، على نفس تعاملات أمس،عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفيما يخص سعر الدولار على شاشات التداول جاء السعر داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، على نفس تعاملات أمس، لتسجل مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك المصرف المتحد، بنهاية التعاملات اليوم .

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وداخل البنك العقاري المصري العربي وصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، ووفقاً التحديثات الأخيرة المعلنة على الموقع الإلكتروني. صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أظهرت آخر التحديثات وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعلى جانب السعر في ثاني أكبر مصرف حكومي، جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على شاشات التداولات اللحظية داخل الفروع بنك مصر في بداية تعاملات اليوم عند مستويات 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

أدنى سعر للدولار في السوق المصرية

وعن أقل مستوى للدولار الأمريكي يقدم كل من بنك الإسكندرية والأهلي و مصر، داخل السوق المصرية في بداية تعاملات اليوم لتصل إلى 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.