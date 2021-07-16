سعر الدولار اليوم ينهي تعاملاته على استقرار

استقر سعر الدولار في مصر، اليوم الجمعة 16-7-2021، على نفس مستويات أمس على شاشات التداول اللحظية بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط السعر عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات للعملة الأمريكية كمتوسط سعري على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار داخل البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

وفي نهاية التعاملات .. استقرت مستويات سعر صرف الدولار بالبنوك وشركات الصرافة لتأتي الشراء والبيع الدولار الأمريكي عند 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

تنشر فروع بنك مصر عند مستوات شراء وبيع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي المصري

أمام الجنيه المصري يقدم بالبنك الأهلي المصري سعر صرف الدولار عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وبحسب تقرير “المال” الصباحي على العملات.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر صرف العملة الأمريكية أمام نظيرها المصري داخل مصرف قناة السويس جاء عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

تقدم شركة مصر للصرافة سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع بشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وعن السعر داخل البنك الأهلي الكويتي جاء بنهاية التعاملات اليوم الخميس عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات شراء وبيع العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ظل مستوى سعر صرف الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري، على نفس استقراره 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

بينت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي وصول الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وفي البنوك الإسلامية يقدم بنك البركة الإسلامي سعر الدولار عند وصلت مستويات 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.