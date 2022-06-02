سعر الدولار اليوم ينهي التعاملات على زيادة في البنوك وشركات الصرافة مقابل الجنيه

واصلت مستويات سعر الدولار اليوم الخميس 2 -6- 2022 مسيرة الزيادة في نهاية التعاملات داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.599جنيه للشراء، و18.678جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

تراوحت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة من 18.63 و18.56 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.68 و18.66 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

من ناحية أخرى، سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري 18.60جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

الريال السعودى

سعر الدولار في بنك مصر

فيما أظهرت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 18.60 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بينما بلغت مستويات سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق 18.60 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما أظهرت مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المحلي الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.58 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

فيما سجلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 18.58 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.