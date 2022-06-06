سعر الدولار اليوم ينهي التعاملات على استقرار في البنوك وشركات الصرافة

تواصل مستويات سعر الدولار اليوم الإثنين 6 -6- 2022 مسيرة الاستقرار في نهاية التعاملات داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.599 جنيه للشراء، و18.678 للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

تراوحت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.63 و18.56 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.68 و18.66 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ومن ناحية أخرى، جاءت أسعار صرف الدولار أمام نظيره المصري عند 18.60 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

الريال السعودى

سعر الدولار في بنك مصر

أظهرت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 18.60 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق 18.62 جنيه للشراء، و18.68 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما أعلنت شاشات التداول وصول مستويات سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 18.58 جنيه للشراء، و18.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي نهاية التعاملات جاء سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.58 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.