قفزت مستويات سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، مقارنة بتعاملات الأمس في نهاية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.379 جنيه للشراء، و18.468 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية؛ خدمة لقرائها

سعر الدولار اليوم في البنوك

من ناحية أخرى جاءت مستويات سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.41 جنيه، و18.34 جنيه للشراء، و18.47 جنيه، و18.41 للبيع بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما صعدت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية التداولات إلى 18.42 جنيه للشراء، و18.48 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية زيادة سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى 18.42 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع فى بنك مصر.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

فيما أعلنت شاشات تداول شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، سعر الدولار عند 18.43 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما نشر أحدث المؤشرات وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 18.40 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وفيما يخص سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، جاء عند 18.40 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.