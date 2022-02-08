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سعر الدولار اليوم ينهي التداولات على استقرار في البنوك

الدولار يسجل 15.64 جنيه للشراء
فاطمة إمام 2:58 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22 2:58 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

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استقرت مستويات سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 أمام الجنيه المصرى داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقًا للمسح اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الدولار في البنوك

في نهاية التداولات حافظت مستويات سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي على استقرارها أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، عند 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وعلى الجانب الآخر سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي نهاية التعاملات استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بحسب التحديث الأخير للعملات الأجنبية، جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع .

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبين تقرير المال اليومي وصول مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الإفريقي الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

كما سجلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارا فى شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 للبيع بحسب تقرير المال.

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بقلم فاطمة إمام

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