سعر الدولار اليوم يلامس 19 جنيها في نهاية المعاملات 25-7-2022

اقترب سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري في بعض البنوك من الـ 19 جنيهًا ليقف ما بين 18.87 وحتى 18.97 جنيهًا في سعر الشراء، حسبما أظهرت شاشات التداول اللحظية في نهاية المعاملات بالبنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وعدد من شركات الصرافة بالسوق المحلية، وبحسب ما يذكر البنك المركزي المصري من تحديثات لأسعار سوق الصرف، ويقدم موقع “جريدة المال” خدمة يومية لقرائه بأسعار صرف العملات.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر الدولار أمام الجنيه، على 18.89 للشراء، و18.95 للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما استقر سعر الدولار في بنك مصر، عند 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

ولم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي «CIB»؛ إذ استقر عند 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك المصرف المتحد، 18.89 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 18.94 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي، 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري QNB

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في البنك الأهلي القطري QNB نحو 18.90 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، إلى 18.87 للشراء،و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك إيجي بنك EGBANK

في بنك إيجي بنك EGBANK، بلغ سعر الدولار، 18.94 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

أما في بنك الكويت الوطني NBK، فبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، 18.87 للشراء، 18.97 للبيع.