سعر الدولار اليوم يفقد قرشا للشراء مقابل الجنيه بختام التعاملات

تراجع سعر الدولار في مصر للشراء أمام نظيره المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 8-7-2021، وعلى صعيد البيع استقر أمام الجنيه المصري بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية؛ عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدولار في البنوك

سجلت مستويات شراء العملة الأمريكية بين 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين مستويي 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

أظهرت مستويات سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي بختام التعاملات أمام الجنيه المصري ببنك مصر عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أعلنت شاشات التداول اللحظية داخل البنك الأهلي المصري سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أختتم سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، داخل بنك قناة السويس.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

كما قدمت شركة مصر للصرافة سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه لمستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

جاء السعر الأعلى للعملة الأمريكية مقابل الجنيه في السوق المصرية عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، بالبنك الأهلي الكويتي سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وفي نهاية التعاملات وصلت مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

بلغت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

داخل بنك بركة الإسلامي وصلت مستويات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري لمستويات 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.