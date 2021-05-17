سعر الدولار اليوم يعاود مسيرة الاستقرار أمام الجنيه

انهى سعر الدولار اليوم التداولات باستقرار مقابل الجنيه المصري، الإثنين 17 مايو 2021 بحسب السعر المعلن داخل شبكات فروع جميع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، وجاءت مستويات التداول على شراء العملة بين 15.60 جنيه، 15.64 جنيه، فيما تراوحت مستويات البيع بين 15.70 جنيه، 15.73 جنيه، كما استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في آخِر أيام العمل الرسمية الثلاثاء الماضي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري.

سعر الدولار في بنك المشرق

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك فيصل الإسلامي عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

انهى البنك الأهلي المصري التداول على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية عند مستويات شراء وبيع 15.61 جنيه، 15.71 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

في نهاية التعاملات جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك الاسكندرية عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

داخل بنك أبوظبي الأول جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بين تقرير المال وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك الكويت الوطني عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وبحسب آخر التحديثات يقدم البنك المصري الخليجي مصر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

داخل بنك فيصل الإسلامي وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي

ووصلت مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل المصرف العربي الدولي إلى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

أدنى سعر للدولار في السوق المصرية

يستعرض البنوك الثلاث الأهلي ومصر والمشرق السعر الأدني لمستوى للدولار في السوق المصرية عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.