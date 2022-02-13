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سعر الدولار اليوم يسجل استقرارًا بنهاية التعاملات في البنوك

مستقرًا للأسبوع الثاني على التوالي
فاطمة إمام 5:43 م, الأحد, 13 فبراير 22 5:43 م, الأحد, 13 فبراير 22

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اتخذت مستويات سعر الدولار اليوم الأحد 13 فبراير 2022 مسيرة الاستقرار أمام الجنيه المصرى داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقًا للمسح اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الدولار في البنوك

في نهاية التعاملات، سجلت مستويات سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، عند 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعلى الجانب الآخر، جاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ونشر التحديث الأخير للعملات الأجنبية، جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأعلن التقرير “المال” اليومي وصلت مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الإفريقي الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

كما استقرت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 للبيع بحسب تقرير “المال”.

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بقلم فاطمة إمام

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