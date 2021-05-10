سعر الدولار اليوم يستقر في نهاية التعاملات مقابل الجنيه

أنهى سعر الدولار، تداولات اليوم الإثنين الموافق 10-5-2021 محافظا على مستوياته مقابل الجنيه، مستكملا مسيرة الاستقرار التي ظل عليها طوال الأسبوع الجاري، بحسب السعر المعلن داخل شبكات فروع جميع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقاً لتقرير بوابة “المال” الإلكترونية الذي تقدمه بشكل يومي على أسعار العملات العربية والأجنبية خدمة لمتابعيها.

وعلى المستوى العالمي جاء التعامل على الدولار الأمريكي مقابل اليورو الأوروبي عند 0.8328 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، و تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.3700 بحلول الساعة 11:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي في نهاية تداولات اليوم مقابل الجنيه بحسب آخر التحديثات فى البنك المركزي المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزى.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وعند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري،على نفس تعاملات أمس لدى البنك الأهلي المصري؛ أكبر بنك حكومي يعمل بالسوق المصرية،. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

أظعر تقرير المال على أسعار العملات وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع بنك فيصل الإسلامي على نفس تعاملات أمس، لتسجل مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وعلى مستوى التعاملات النهائية اليوم وصول سعر الدولار داخل البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية، وصل سعر الشراء والبيع داخل بنك قطر الوطني الأهلي إلى مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

كما أنهى سعر الدولار تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، داخل بنك HSBC صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

وبحسب السعر المعلن على شاشات التداولات اللحظي داخل فروع بنك أبوظبي الأول وصول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التداولات 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

وعند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك عوده في نهاية التداولات .

أدنى سعر للدولار في السوق المصرية

وفيما يخص أدنى سعرللدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنهاية التداولات اليوم يستعرض أكبر مصرفين حكوميين في السوق البنك الأهلي ومصر إضافة إلى بتك الأسكندرية السعر عند 15.6 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.