بنـــوك

سعر الدولار اليوم يستقر في نهاية التعاملات

الأهلي الكويتي يقدم السعر الأعلى للدولار في السوق
‫محمود الصباغ‬‎ 7:15 م, السبت, 9 أكتوبر 21 7:15 م, السبت, 9 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أظهر تقرير “المال” حفاظ سعر الدولار اليوم السبت 9 أكتوبر 2021، على مستواه داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، بمناسبة الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، بحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

اقرأ أيضا  سعر الدولار يرتفع الإثنين وسط تجدد القلق بشأن قطاع العقارات في الصين

سعر الدولار في البنوك

استقر سعر صرف الدولار على نفس مستويات الأربعاء أمام الجنيه بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي على مستواه أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

الدولار
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وعلى نفس مستويات الأربعاء استقر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم داخل بنك قناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم يستقر في نهاية التعاملات

سعر الدولار في بنك مصر

وبحسب آخر تحديثات الدولار داخل السوق استقر سعر صرف الدولار الأمريكي داخل بنك مصر أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

يعرض البنك الأهلي الكويتي السعر الأعلى للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم يواصل استقراره أمام الجنيه

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بحسب التحديثات الأخيرة للعملات وصول مستويات الشراء والبيع للدولار أمام نظيره المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي اليوم يحافظ على مستواه أمام الجنيه

فاطمة إمام 6:55 م, السبت, 9 أكتوبر 21

سعر اليورو اليوم يستقر أمام الجنيه في البنوك

فاطمة إمام 6:39 م, السبت, 9 أكتوبر 21

أسعار العملات اليوم السبت 9-10-2021 في مصر

فاطمة إمام 9:50 ص, السبت, 9 أكتوبر 21

سعر اليورو اليوم السبت 9-10-2021 في مصر

فاطمة إمام 9:39 ص, السبت, 9 أكتوبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 9-10-2021 في مصر

فاطمة إمام 9:09 ص, السبت, 9 أكتوبر 21

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-10-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 9:06 ص, السبت, 9 أكتوبر 21