سعر الدولار اليوم يستقر في نهاية التعاملات

أظهر تقرير “المال” حفاظ سعر الدولار اليوم السبت 9 أكتوبر 2021، على مستواه داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، بمناسبة الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، بحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

استقر سعر صرف الدولار على نفس مستويات الأربعاء أمام الجنيه بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي على مستواه أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وعلى نفس مستويات الأربعاء استقر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم داخل بنك قناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في بنك مصر

وبحسب آخر تحديثات الدولار داخل السوق استقر سعر صرف الدولار الأمريكي داخل بنك مصر أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

يعرض البنك الأهلي الكويتي السعر الأعلى للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بحسب التحديثات الأخيرة للعملات وصول مستويات الشراء والبيع للدولار أمام نظيره المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.