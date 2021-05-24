سعر الدولار اليوم يستقر في نهاية التعاملات مقابل الجنيه

أنهى موقع البنك المركزي المصري تداولات اليوم على استقرار على مستويات أمس ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط السعر المعلَن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري، كما أنهى سعر الدولار في مصر داخل البنوك على مستويات شراء تتراوح بين 15.60 جنيه، و15.64 جنيه، وأسعار بيع بين 15.70 جنيه و15.74 جنيه، شاملة المصارف الخاصة والحكومية.

سعر الدولار في بنك عودة

وصلت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل فروع بنك بختام تعاملات اليوم إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك مصر

وداخل أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية وصل سعر الدولار اليوم أمام عملة مصر المحلية الجنيه في نهاية التعاملات إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

بحسب شاشات التداول اللحظية داخل مصرف أبوظبي الاولي جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

أنهى المصرف العربي الدولي التداول على الدولار اليوم مقابل الجنيه عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك HSBC

ووصلت مستويات سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي داخل فروع بنك HSBC مقابل الجنيه، إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

يستعرض بنك التنمية الصناعية في نهاية تداولات اليوم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

على مستوى البنوك الإسلامي يقدم بنك فيصل الاسلامي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

يعرض بنك المصري الخليجي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في نهاية التداولات عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أدنى سعر للدولار في السوق المصرية

يعرض بنكا مصر والأهلي أقل مستوى للدولار الأمريكي مقابل نظيره المصري بختام تعاملات اليوم عند مستوى 15.64 جنيه.