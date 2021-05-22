سعر الدولار اليوم يستقر في نهاية التعاملات مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم على نفس مستويات الخميس الماضي مقابل الجنيه، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لمتوسط السعر المعلَن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري، وسجل سعر بيع الدولار اليوم في مصر، في بداية التعاملات ليتراوح الأول بين 15.70 جنيه، و15.73 جنيه، وأنهت أسعار الدولار اليوم بمستويات شراء تتراوح بين 15.60 جنيه، و15.64 جنيه، بحسب الرصد الذي تجريه بوابة “المال” الإلكترونية على أسعار العملات الأجنبية والعربية بشكل يومي.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني التعاملات على نفس القيمة المعلنة على شاشات التعامل مقابل الجنيه المصري عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أوضح تقرير “المال”، أن البنك الأهلى المصري يعرض مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.61 جنيه، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت شاشات التداول بالبنك العربي الأفريقي الدولي جاءت مستويات صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وعرضت شاشات التداول اللحظية داخل بنك HSBC ، سعر الدولار مقابل الجنيه داخل المصرف العربي الدولي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وفيما يخص المصارف الإسلامية داخل السوق، يقدم بنك فيصل الاسلامي خلال تعاملات اليوم سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

يستعرض البنك الأهلي المتحد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وعند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، يعرض بنك قناة السويس سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وعلى صعيد مستوي سعر الدولار نهاية التداولات الأسبوع الماضي يقدم بنك التنمية الصناعية السعر عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في السوق المصرية

بينت شاشات التداولات اللحظية، أن البنك الأهلي الكويتي يعرض أعلى قيمة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات الصباحية عند 16.65 جنيه للشراء.