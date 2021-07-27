سعر الدولار اليوم يستقر في البنوك وشركات الصرافة

الأهلي الكويتي يقدم أعلى سعر للدولار في السوق

اختتم سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري تعاملات اليوم الثلاثاء 27-7-2021 مستقرا على نفس السعر المعلن بشاشات التداول بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية أمس الإثنين، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركز المصري.

سعر الدولار في البنوك

في نهاية تعاملات اليوم يواصل الدولار استقراره أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، ليسحل نفس مستويات أمس ليأتي سعر الشراء 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

جاء سعر صرف الدولار في ختام التعاملات ببنك مصر أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

داخل أكبر المصارف الحكومية يعرض البنك الأهلي المصري سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، في نهاية التعاملات.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ببنك قناة السويس وصل سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه داخل شركة مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

في ختام التعاملات يواصل البنك الأهلي الكويتي تقديم السعر الأعلى للدولار الأمريكي أمام الجنيه عند مستويات 15.66 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

يستعرض البنك المصري الخليجي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في نهاية التعاملات.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

يعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري في نهاية التعاملات عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصرى ببنك البركة الإسلامي في ختام التعاملات إلى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.