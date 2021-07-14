بنـــوك

سعر الدولار اليوم يستقر في البنوك وشركات الصرافة

الأهلي الكويتي يقدم أعلى سعر للدولار في السوق
‫محمود الصباغ‬‎ 6:12 م, الأربعاء, 14 يوليو 21 6:12 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

يستكمل سعر الدولار في مصر مسيرة بقائه على مستواه للشراء والبيع، اليوم الأربعاء 14-7-2021، في نهاية التعاملات على شاشات التداول اللحظية بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية أمس الإثنين عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات للعملة الأمريكية كمتوسط سعري على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار داخل البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

تُواصل العملة الأمريكية في الحفاظ على مستواها بالبنوك وشركات الصرافة لتأتي أسعار شراء وبيع الدولار الأمركي عند مستويات أمس عند 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

على مستوى آخر جاءت مستوات الشراء والبيع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار يهبط قليلا الثلاثاء قبيل بيانات التضخم وشهادة باول

سعر الدولار في بنك الأهلي المصري

داخل البنك الأهلي المصري جاءت أسعار الدولار الأمريكي امام نظيره المصري بالبنك الأهلي المصري إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وبحسب تقرير “المال” الصباحي على العملات.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

فيما وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل مصرف قناة السويس إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وعلى مستوى الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري جاء سعر الشراء والبيع داخل شركة مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع بشركات الصرافة.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الجمعة 9-7-2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

عن أعلى سعر داخل السوق المصرية يقدم البنك الأهلي الكويتي صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي في السوق المحلية عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

في ختام التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، جاءت أسعار شراء وبيع العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاءت أسعار شراء صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، داخل البنك التجاري الدولي.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الأحد 11-7-2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

في ختام التعاملات داخل البنك العربي الأفريقي الدولي جاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

جاءت أسعار شراء وبيع الدولار داخل بنك البركة الإسلامي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

«ماستر كارد» : 50% من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط تعتمد الدعم الحكومي كمحرك رئيس لنمو الأعمال

يحيى ياسين 4:51 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

«المركزي التركي» يبقي على الفائدة دون تغيير خلال يوليو

محمد عبد السند 4:27 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

«التجاري الدولي» يُعلن عن تبرعه بـ 30 مليون جنيه لمستشفى «57357»

يحيى ياسين 3:17 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

فوز HSBC بجائزة «يوروموني» كأفضل بنك استثماري في مصر

يحيى ياسين 2:39 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

المركزي: إجازة عيد الأضحى بالبنوك تبدأ الإثنين المقبل وتنتهي الخميس

الحسينى حسن 1:29 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-7-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 12:16 م, الأربعاء, 14 يوليو 21