سعر الدولار اليوم يستقر في البنوك وشركات الصرافة

الأهلي الكويتي يقدم أعلى سعر للدولار في السوق

يستكمل سعر الدولار في مصر مسيرة بقائه على مستواه للشراء والبيع، اليوم الأربعاء 14-7-2021، في نهاية التعاملات على شاشات التداول اللحظية بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية أمس الإثنين عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات للعملة الأمريكية كمتوسط سعري على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار داخل البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

تُواصل العملة الأمريكية في الحفاظ على مستواها بالبنوك وشركات الصرافة لتأتي أسعار شراء وبيع الدولار الأمركي عند مستويات أمس عند 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

على مستوى آخر جاءت مستوات الشراء والبيع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي المصري

داخل البنك الأهلي المصري جاءت أسعار الدولار الأمريكي امام نظيره المصري بالبنك الأهلي المصري إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وبحسب تقرير “المال” الصباحي على العملات.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

فيما وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل مصرف قناة السويس إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وعلى مستوى الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري جاء سعر الشراء والبيع داخل شركة مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع بشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

عن أعلى سعر داخل السوق المصرية يقدم البنك الأهلي الكويتي صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي في السوق المحلية عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

في ختام التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، جاءت أسعار شراء وبيع العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاءت أسعار شراء صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

في ختام التعاملات داخل البنك العربي الأفريقي الدولي جاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

جاءت أسعار شراء وبيع الدولار داخل بنك البركة الإسلامي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.