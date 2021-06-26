سعر الدولار اليوم يستقر في البنوك وشركات الصرافة

يواصل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27 يونيو 2021 تماسكه على مستويات الخميس الماضي نهاية الأسبوع، نظرًا للعطلة الأسبوعية للقطاع المصري يومي الجمعة والسبت، بحسب السعر الذي أعلنته البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية لعملائها يوم الخميس، ليقدم القطاع المصرفي المصري سعر الدولار كمتوسط سعري في نهاية التعاملات أمس عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وحقق الدولار الأمريكي أول زيادة له خلال الأسبوع الماضي، أمس الأول الخميس بزيادة قرش على الأربعاء.

سعر الدولار في البنوك

استقرت أسعار سعر البيع لما بين 15.68، و15.73 جنيه بحسب آخر تحديث لها داخل البنوك وشركات الصرافة، بينما جاء شراء الدولار الأمريكي في السوق المصرية بين مستويات 15.59، و15.63 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر صرف شراء وبيع العملة الأمريكية الدولار أمام الجنيه المصري بثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند مستويات 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري للشراء والبيع عند مستوى 15.62 جنيه، و15.72 جنيه داخل بنك قناة السويس. سعر الدولار

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وصلت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه الكصري داخل شركة مصر للصرافة إلى مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي

وعلى نفس مستويات الخميس الماضي داخل البنك الأهلي الكويتي وصلت مستويات صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي عند 15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

عند نفس مستويات الخميس الماضي بالبنك المصري الخليجي 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وعن مستويات الدولار مقابل الجنيه داخل البنك التجاري الدولي وصل إلى مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك البنك العربي الأفريقي

من ناحية أخرى وصلت أسعار شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغت سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.