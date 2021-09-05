سعر الدولار اليوم يستقر في البنوك والصرافة

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، في ختام التداولات أمام الجنيه، في بداية التعاملات الصباحية، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

في ختام تعاملات اليوم حافظ الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، وسعر البيع عند 15.68 إلى 15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

داخل شبكة فروع بنك مصر جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في فروع ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية. الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في ختام التعاملات المسائية جاء الدولار الأمريكي داخل البنك الأهلي أكبر المصارف الحكومية العاملة بالسوق المصرية، أمام الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أظهر تقرير المال وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك قناة السويس بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

تستعرض شركة مصر للصرافة وصول سعر صرف الدولار الأمريكي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي عند مستويات 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصل سعر صرف الدولار داخل البنك المصري الخليجي أمام الجنيه داخل البنك المصري الخليجي، عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

على نفس مستويات أمس جاء صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.