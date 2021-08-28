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سعر الدولار اليوم يستقر في البنوك والصرافة

لليوم الثالث على التوالي
‫محمود الصباغ‬‎ 3:52 م, السبت, 28 أغسطس 21 3:52 م, السبت, 28 أغسطس 21

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استقر سعر الدولار في مصر، أمام نظيره الجنيه ، مساء اليوم السبت 28 أغسطس 2021، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول فى المصارف، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، نظرا لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.650 جنيه للشراء، و15.748 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

مساء اليوم الجمعة يستقر الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق المصرية لما بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، وسعر البيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك مصر

وصلت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بفروع ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية.

الدولار
الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أظهر التقرير المسائي لجريدة المال وصول صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في ختام اليوم السبت جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

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سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

على نفس مستويات اول أمس جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وأظهرت مستويات شراء وبيع سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البنك المصري الخليجي إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي أمام الجنيه إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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