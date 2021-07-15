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سعر الدولار اليوم يستقر في البنوك والصرافة

سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي
‫محمود الصباغ‬‎ 4:08 م, الخميس, 15 يوليو 21 4:08 م, الخميس, 15 يوليو 21

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أظهر تقرير “المال” المسائي على أسعار العملات حفاظ  سعر الدولار في مصر على نفس مستواه المعلن بالقطاع المصرفي أمس الأربعاء 14-7-2021، على شاشات التداول اللحظية بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط السعر عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات للعملة الأمريكية كمتوسط سعري على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وجاءت الأسعار داخل البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

واظهر تقرير “المال” في ختام التعاملات المسائية اليوم الخميس وصول سعر شراء الدولار الأمريكي عند مستويات أمس 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في بنك مصر

في ختام التعاملات اليوم الخميس جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر شراء وبيع عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويعرض البنك الأهلي المصري سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وتعرض شركة مصر للصرافة مساء اليوم سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع بشركات الصرافة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

ووصلت مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي في ختام التداولات اليوم الخميس عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وبحسب تقرير المال جاء سعر صرف الدولار في ختام التعاملات أمام الجنيه المصري عند مستويات شراء وبيع العملة الأمريكية عند 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاءت مستويات الدولار في ختام التعاملات اليوم مقابل نظيره الجنيه المصري، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، داخل البنك التجاري الدولي.

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سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

داخل البنك العربي الأفريقي الدولي جاء سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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